Com' è fatto Raul Gardini

Leggi su panorama

(Di lunedì 24 luglio 2023) Da Panorama del 9 dicembre 1990 Non credo cheesca di scena: muta ruolo. Affronta una parte che suscita rispetto: quella del patriarca. Un capostipite ancora giovane, che ha molte cose da dire e da fare. Dalla vicenda Enimont penso sia uscito con molti quattrini e tanta amarezza. Ha constatato quante ragioni aveva il suocero, il dottor Serafino Ferruzzi, che era sempre stato alla larga dalla politica e dalla finanza. Si è fidato di "quelli di Roma" che gli avevano detto: "Tu metti gli impianti, noi, governo, ti assicuriamo uno sconto di mille miliardi sulle imposte. E l' affare è". Poi non hanno mantenuto la promessa. E per un romagnolo abituato, come ha scritto Giuseppe Turani, a trattare gli scambi in piazza con una stretta di mano, chi manca di parola manca di reputazione, e chi cambia idea è il peggiore degli ...