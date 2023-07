Come affrontare la disidratazione con il gran caldo

Leggi su panorama

(Di lunedì 24 luglio 2023) Estate fa rima con, sole, emozioni, tramonti, spiaggia, divertimento, mare, abbronzatura, spensieratezza... Giornate lunghe e lente da assaporare, notti brevi ma ricche di risate da ricordare. Per tutti coloro che aspettano con l'ansia l'arrivo di questa stagione, c'è un aspetto molto importante che in questi giorni diumido e torrido rischia di farci sentire spossati e privi di energia: proprio durante il periodo estivo, i nostri corpi sono soggetti ad una consistente perdita di liquidi e sali minerali. Si osserva così il fenomeno della, che rappresenta un problema molto comune e che può colpire tutti, indipendentemente dall'età: dai bimbi piccoli agli anziani, passando per giovani e adulti. Nessuno escluso. Sottovalutare l'importanza di bere acqua e di scegliere gli alimenti giusti è un errore che non ...