Colpo alla mafia foggiana | decine di arresti fra vertici e affiliati

(Di lunedì 24 luglio 2023) I carabinieri hanno eseguitodia Foggia e in diverse province in tutta Italia nei confronti di 82 indagati accusati di essere figure di vertice,o contigui...

Il ministro dell'Interno Piantedosi ha fatto i complimenti ai carabinieri che "con una imponente operazione hanno inferto un durissimomafia foggiana - ha detto - una delle più pericolose ...ItAl momento il grandenon è ancora arrivato ma i tifosi bianconeri se lo aspettano ... Nel 3 - 5 - 2 di Allegri potrebbe andare a svolgere il ruolo di seconda puntaspalle del centravanti. ...... visto che il suodi testa ha portato l'Italia in vantaggio nel finale. Girelli ha segnato il suo 54esimo gol in nazionalesua 104esima presenza e, cosa più importante, ha regalato all'...

Febbre a 42 per colpo di calore, ospedale chiede ghiaccio alla pescheria per curare il paziente ilmattino.it

Milano, 24 lug. (askanews) - I carabinieri hanno eseguito decine di arresti a Foggia e in diverse province in tutta Italia nei confronti di 82 indagati accusati di essere figure di vertice, affiliati ...Il Milan è pronto a mettere a segno nuovi colpi da urlo. Affare in vista in Serie A per il ruolo di vice di Theo Hernandez: ci siamo ...