Colombia-Corea del Sud in tv | data | orario | canale e diretta streaming Mondiali femminili 2023

Leggi su sportface

(Di lunedì 24 luglio 2023) Ecco le informazioni per seguiredel Sud, sfida valevole per la prima fase dei. Al Sydney Football Stadium di Sydney, in Australia, esordio per le sudamericane nel gruppo H in programma martedì 25, contro le asiatiche. Calcio d’inizio alle 4 (ora italiana), sarà possibile seguire la partita insulla piattaforma Fifa+. SportFace.