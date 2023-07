Cologno Monzese | le incredibili immagini del ' downburst' sulla città

Il 24 luglio, intorno alle 14, si è abbattuto aun forte downburst , un fenomeno meteorologico che consiste in raffiche di vento discensionali con moto orizzontale che possono raggiungere anche i 100 km/h. Il Comune di Milano ha ...Alberi crollano in Tangenziale Est Precisamente in Tangenziale Est, nel territorio di, dove alcuni alberi che si trovano nell'area verde a ridosso della carreggiata sono crollati a ...Alle 14 alle porte del capoluogo milanese, a, si è abbattuto un violento downburst, come documentato da un video pubblicato dalla pagina Facebook "Tornado Italia". Si tratta di un ...

Importante «downburst» su Cologno Monzese: il video delle raffiche di vento Corriere TV

Violento downburst su Cologno Monzese: le immagini impressionanti delle raffiche di vento che si abbattono sulla città. Guarda il video.Cologno monzese 24.07.2023. Il violento temporale che ha colpito Cologno Monzese nel primo pomeriggio. Per tutti i dettagli vai alla sezione Meteo Cologno Monzese ...