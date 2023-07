COLLISIONI 2023 | affluenza record | oltre 60mila ad Alba

(Di lunedì 24 luglio 2023)60 mila persone per i primi due weekend diin occasione della quindicesima edizione hanno reso protagonisti migliaia di giovani e adulti da tutto il Piemonte e da tutta Italia nei weekend dal 7 al 20 luglio, in piazza Medford e nella nuova arena del Parco Tanaro di, toccando numeri mai raggiunti prima, con un’edizione speciale che ha esteso la sua tradizionale programmazione a tutta l’estate. Tantissimi gli under 30 che hanno partecipato alle due tradizionali giornate giovani del festival, diventate ormai un punto di riferimento in tutta Italia per decine di migliaia di ragazzi e ragazze che, anche quest’anno, hanno riempito l’imponente piazza di, dando voce alle speranze e al bisogno di espressione di una nuova generazione, grazie alle attività nate nell’ambito ...

...e i professionisti che hanno permesso la realizzazione di questa edizione, dando appuntamento al prossimo anno per una nuova grande edizione. Filippo Taricco direttore artistico di, ......e i professionisti che hanno permesso la realizzazione di questa edizione, dando appuntamento al prossimo anno per una nuova grande edizione. Filippo Taricco direttore artistico di...Alla fine di maggio, aveva venduto 805.000 unita . Come cambia la quarta generazione di Skoda ...Assist oppure l'grade di nuovi sistemi come il Turn Assist che avverte di possibilicon ...

Oltre 60 mila a Collisioni 2023, affluenza record per le 5 serate principali di festival Quotidiano Piemontese

Protagonisti del festival oltre 15 grandi artisti ospiti, portavoce delle nuove generazioni e non solo, con il rapper campano Geolier, Ernia e Lazza, dominatore incontrastato delle classifiche Spotify ...Oltre 60mila persone per i primi due weekend di Collisioni nei weekend dal 7 al 20 luglio ad Alba, in piazza Medford e nella nuova arena del Parco Tanaro, toccando numeri mai raggiunti prima, con un'e ...