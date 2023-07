Coldplay a Roma | biglietti in prevendita da martedì ma non per tutti Ecco come funziona e come avere la priorità Le date del tour 2024

12 e 13 luglio all'Olimpico con Music of the Spheres World Tour Itornano in Italia con due nuovi appuntamenti il 12 e il 13 luglio 2024 allo Stadio Olimpico di. Dopo le sei date italiane tutte sold - out che hanno fatto scatenare i fan italiani, la ...Dopo il totale sold out delle sei date - tra Napoli e Milano - isi preparano a fare ritorno in Italia per altre due date evento: il 12 e il 13 Luglio 2024 all'Olimpico di. Non si può certo dire che la band inglese non mantenga le promesse, visto che ...Photo: Shutterstock Music: Korbennel 2024, le date per acquistare i biglietti

Coldplay a Roma, biglietti in prevendita da martedì (ma non per tutti). Ecco come funziona e come avere la pri ilmessaggero.it

I codici di prevendita sono arrivati già lunedì mattina a tutti coloro che si sono iscritti al sito coldplay.com. È questo il modo migliore (ma c'è da scommettere ...I codici di prevendita sono arrivati già lunedì mattina a tutti coloro che si sono iscritti al sito coldplay.com. È questo il modo migliore (ma c'è da scommettere ...