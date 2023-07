CM com – Fiorentina-Castrovilli | non c’è accordo per il rinnovo | l’ipotesi Napoli e il rischio parametro zero | Primapagina

(Di lunedì 24 luglio 2023) 2023-07-24 21:30:00 Fermi tutti! Sabiri, Parisi, Arthur. Laè una delle squadre che si è mossa con più decisione e con più anticipo nel corso di questa finestra di mercato. Ma al di là degli acquisti, la dirigenza viola ha qualche gatta da pelare non da poco da qui alle prossime settimane. Lo spinoso caso Amrabat, la gestione delle punte e deli portieri ma, soprattutto, ildi Gaetano. Eh sì, perché il contratto che lega il 10 gigliato al club scadrà nel 2024 e, al momento, gli orizzonti non sembrano così rassicuranti in questo senso. Ma facciamo un passo indietro, più precisamente alla stagione 2021-2022. Ildel fantasista era sul taccuino della dirigenza già allora e, anzi, i colloqui per il prolungamento procedevano spediti e con fiducia di tutte le parti in causa. Almeno ...

Tutto questo senza dimenticare che, nel caso in cui l'accordo fra Castrovilli e lanon dovesse arrivare, l'ex Bari sarebbe libero di firmare con chiunque a partire dalla fine del prossimo ...Luka Jovic, attaccante della, fa una promessa in vista della prossima stagione: ecco le sue dichiarazioni Luka Jovic, attaccante della, ha così parlato al portale serbo Novosti. LE PAROLE - "Mi ritengo soddisfatto della mia prima stagione in maglia gigliata. Spero solo di essere un po' più fortunato in futuro. Mi è servito ...Il club sta cercando di collocare in particolare i calciatori fuori progetto - Arthur è stato ceduto in prestito alla, su Zakaria si registra sempre l'interesse del West Ham - , mentre per ...

Sabiri, Parisi, Arthur. La Fiorentina è una delle squadre che si è mossa con più decisione e con più anticipo nel corso di questa finestra di mercato. Ma al di là degli acquisti, la dirigenza viola ha ...C'è anche la Fiorentina sul talento dell'under 20 argentina Alejo Véliz. L'agente è in Italia e la squadra che più seriamente ci sta provando è ...