“Club Soda” è il primo bar di Londra dedicato agli astemi | “Qui anche bevande modificatrici dell’umore”

(Di lunedì 24 luglio 2023)di tutto il mondo, unitevi. E andate a Covent Garden, a, perché è lì che ha aperto – a novembre – un locale fatto apposta per voi: si chiamaed è ilbar della capitale inglese pensato per chi non beve alcolici. Proprio così: sugli scaffali disono esposte tantissime bottiglie (che vengono vendute nel negozio antistante al bar presente sul retro), ma nessuna contiene alcol. È un locale fatto apposta per chi vuole rimanere “sobrio”, senza privarsi però dell’atmosfera tipica di un drink bar. L’associazione che ha avviato l’apertura del locale – che si chiamae ha dato appunto il nome al bar – è stata fondata nel 2015 con un obiettivo preciso: proporre un’alternativa alle riunioni abituali ...

