Clima | Greta Thunberg multata in Svezia per resistenza alla polizia

AGI - L'attivista svedese per il clima Greta Thunberg è stata sanzionata per aver disobbedito alla polizia durante una manifestazione avvenuta lo scorso mese a Malmo, durante la quale i dimostranti bloccarono il porto. La ventenne è stata condannata da un tribunale del suo Paese a pagare una multa da 2.500 corone svedesi (oltre 216 euro) per resistenza alla polizia durante una protesta pro ambiente.

Clima, Greta Thunberg condannata per resistenza alla polizia in Svezia TGCOM

