Lo riporta l'agenzia di stampa Tt spiegando che gli agenti avevano chiesto adi mettere fine a una protesta per ilintrapresa nella città di Malmo lo scorso 19 giugno. L'ambientalista ...L' attivista per ilThunberg è stata chiamata a comparire in tribunale dopo essere stata accusata di disobbedienza alle forze dell'ordine. La 20enne, infatti, lo scorso 19 giugno si era ...L'ammontare della multa è ancora da determinare, ma sarà proporzionato al reddito diThunberg, che nel procedimento si è, quindi, dichiarata non colpevole. Durante la manifestazione,...

Clima, Greta Thunberg condannata per resistenza alla polizia in Svezia TGCOM

L'attivista svedese per il clima Greta Thunberg, accusata di resistenza alla polizia svedese durante un'azione di protesta a metà giugno, è stata condannata per aver disobbedito alle forze dell'ordine ...Gli agenti avevano chiesto all'attivista svedese di mettere fine a una protesta per il clima intrapresa nella città di Malmo lo scorso 19 giugno ...