Clima | Bonelli | ' Meloni dica stop a fake news | contrasto a crisi è sicurezza nazionale'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 24 luglio 2023) Roma, 24 lug. (Adnkronos) - "Gli eventi meteorologici di queste ore sono drammatici: a questo punto è assolutamente inammissibile il protrarsi dell'atteggiamento propagandistico di questo governo evidentemente negazionista. E ora di dire basta allee alla serie di no rispetto allatica. Giorgiaconvochi immediatamente gli scienziati e gli esperti di settore per varare un piano urgente di mitigazione e diallatica". Così in una nota Angelo, co-portavocedi Europa Verde e deputato dell'Alleanza Verdi e Sinistra. "Di fronte all'evidenza dei drammatici eventitici in atto che stanno mettendo in ginocchio l'economia, mietendo vittime e ...