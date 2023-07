Claudio trova l’amore a 63 anni con una ragazza di 25 | “Sto vivendo un sogno”

Leggi su howtodofor

(Di lunedì 24 luglio 2023)è un bell’uomo di 63e da sei hatodella sua vita. Lei si chiama Semie Atadja e quando si sono conosciuti aveva appena 18. La loro è una bellissima storia anche se chi non li conosce giudica il loro legame a causa della grande differenza d’età. Ma al cuor non si comanda, si sa, e l’uomo non si è lasciato intimidire dalle critiche.Spilatro, come riportato dal “Mirror”, ha incontrato la sua compagna su una app di appuntamenti nel 2017. Cercava una donna piena di vitalità dopo aver divorziato dalla moglie e si è imbattuto in Semie. La app in questione era pensata per connettere single ricchi con giovani avvenenti e non solo.Spilatro e Semie (Foto Instagram) La loro differenza di età di quasi 40 ...