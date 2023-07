Claudio Gaetano Orrea | incidente in motocross per l' ad di Patrizia Pepe | finito contro una roccia nei boschi tra Fognano e Pistoia

Ha perso il controllo della sua moto da cross finendo fuori strada procurandosi gravi traumi alla testa e al torace:Orrea, 68 anni, presidente dell'azienda fiorentina di moda Patrizia Pepe e marito della stilista e cofondatrice del brand Patrizia Bambi, è ricoverato in prognosi riservata all'...Ha perso il controllo della sua moto da cross durante un'uscita nei boschi del Pistoiese, finendo forse contro un masso e procurandosi gravi traumi alla testa e al torace:Orrea , 68 anni, presidente della nota azienda fiorentina di moda Patrizia Pepe , e marito della stilista pratese e cofondatrice del brand Patrizia Bambi, è ora ricoverato in prognosi ...Incidente in motocross per il co - founder di Patrizia Pepe : è grave In seguito a un incidente in moto - cross sulle montagne sopra Montale è in condizioni gravissimeOrrea, fondatore e presidente del famoso Brand Patrizia Pepe e marito della co - fondatrice Patrizia Bambi.

