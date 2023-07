Claudio Gaetano Orrea | co-fondatore con la moglie del brand Patrizia Pepe | in prognosi riservata | è grave dopo un incidente in motocross

...mattina di oggi lunedì 24 luglio a Palazzo Oropa alla conferenza stampa è stato il sindaco... A entrare nei dettagli in merito all'evento èAloisio, Presidente dell'Accademia Nazionale ...Ha perso il controllo della sua moto da cross finendo fuori strada procurandosi gravi traumi alla testa e al torace:Orrea, 68 anni, presidente dell'azienda fiorentina di moda Patrizia Pepe e marito della stilista e cofondatrice del brand Patrizia Bambi, è ricoverato in prognosi riservata all'...Orrea , amministratore delegato di Patrizia Pepe e marito della stilista e cofondatrice del brand Patrizia Bambi, è in gravi condizioni dopo un incidente in moto. L'incidente . I ...

Motocross, ferito in un incidente l’ad di Patrizia Pepe: il manager in prognosi riservata a Firenze La Repubblica Firenze.it

(ANSA) - Ha perso il controllo della sua moto da cross finendo fuori strada procurandosi gravi traumi alla testa e al torace: Claudio Gaetano Orrea, 68 anni, presidente dell’azienda fiorentina di moda ...La Juventus festeggia i cento anni della famiglia Agnelli che ha legato il suo nome alla società in modo indissolubile. Tutti i dettagli ...