(Di lunedì 24 luglio 2023) PALERMO - "Accogliamo con grande entusiasmo l'innovativo progetto annunciato, in un'intervista, dal governatore siciliano Renatoper la riduzioned'e la-urgenza che, sino ad oggi, ha scontato una programmazione limitata esclusivamente al contributo

Come sapete, espressi il mio totale dissenso per questa vostra scelta e vi chiesi di abolire ...consiglio regionale di domani e questo sta provocando una mobilitazione di associazioni e...anche il risultato di Sumar, sotto la guida di Yolanda Diaz . I veri sconfitti da un verdetto ...che offre risposte giudicate dagli elettori inadeguate alle urgenze manifestate dai..."Le Grotte sono uncomune " ha affermato Francesco Manghisi , presidente di Grotte di Castellana srl - e questa è l'occasione per dimostrare che appartengono aiprima ancora che a chi ...

Cittadini 'Bene Schifani su liste d'attesa e la gestione dell'emergenza' Tiscali Notizie

PALERMO (ITALPRESS) – “Accogliamo con grande entusiasmo l’innovativo progetto annunciato, in un’intervista, dal governatore siciliano Renato Schifani pe ...Gabriele Rossi, presidente di Federcarni Confcommercio Grosseto, interviene sulla questione della carne sintetica.