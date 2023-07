Circumvesuviana | incendio vicino ai binari | stop su una tratta

(Di lunedì 24 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre del Greco (Na) – Rogo nei pressi dei: interrotta momentaneamentedella.A comunicarlo è l’Ente Autonomo Volturno, che gestisce tra le altre le linee vesuviane, che in una nota fa sapere che lainteressata è quella compresa tra le stazioni di Torre del Greco ed Ercolano. ”Per domare principio difuori sede ferroviaria – fa presente Eav – si interrompe per 15-20 minuti la circolazione tra le stazioni di Torre del Greco ed Ercolano”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

