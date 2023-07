Circum | rogo vicino ai binari | stop tratta Torre del Greco-Ercolano

(Di lunedì 24 luglio 2023)nei pressi dei: interrotta momentaneamentedellavesuviana. A comunicarlo è l’Ente Autonomo Volturno, che gestisce tra le altre le linee vesuviane, che in una nota fa sapere che lainteressata è quella compresa tra le stazioni dideled. “Per domare principio di incendio fuori sede ferroviaria – fa presente Eav – si interrompe per 15-20 minuti la circolazione tra le stazioni dideled”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Incendio domato, torna regolare la circolazione dei treni lungo la linea Napoli - Sorrento della Circumvesuviana. A comunicarlo è l'Ente Autonomo Volturno, che fa sapere come il incendio sviluppatosi a ridosso della linea ferroviaria, tra le stazioni di Pompei scavi - Villa dei Misteri e Pioppaino, sia stato spento. Dunque, fa sapere Eav, "dalle ore 10:50 la linea ferroviaria" è tornata regolare.

Si ferma di nuovo la Circumvesuviana ed è in pericolo la circolazione anche nelle restanti linee gestite da Eav, come la Cumana e la Circumflegrea. Motivo: un nuovo sciopero indetto da ...Per il quarto giorno consecutivo l' Ente Autonomo Volturno è costretto a sospendere la circolazione ferroviaria tra le stazioni di Poggiomarino (Napoli) e Scafati (Salerno). Il disservizio è causato d ...