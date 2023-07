Circeo Il tuffo da “Punta Rossa” rischia di trasformarsi in tragedia | in 4 salvati dalla Guardia Costiera

(Di lunedì 24 luglio 2023) San Felice– Sono stati due i mezzi navali delladi Terracina a intervenire, nel pomeriggio di sabato 22 luglio, in una zona impervia del promontorio del/località “”, in soccorso di quattro bagnanti in difficoltà uno dei quali rimasto ferito alla spalla. Quest’ultimo, a seguito di uncosta rocciosa, ha riportato una lesione alla spalla destra e abrasioni multiple al corpo, non riuscendo più a nuotare né a risalire lungo le asperità del promontorio. Il malcapitato, stremato ed allo stremo delle forze, si trovava in balia della forte risacca, in una zona raggiungibile solo via mare, circostanze che ha indotto altre 3 persone a tuffarsi in acqua, nel tentativo, risultato vano, di prestargli soccorso. ...

... 8 km di sabbia dorata nella natura incontaminata Batteria Punta Rossa Voglia di undove l'acqua è più blu Preparatevi a fare qualche chilometro in più, per raggiungere San Felicee ...Al, seconda casa di tanti romani, tra vip, imprenditori e professionisti, fare unè complicato. Le storie che emergono sono storie di mare negato. Con un bene prezioso che diventa in ...Come quello di San Felice, non si trova direttamente sul mare ma una visita è d'obbligo. ... il luogo ideale (se il clima lo consente) per un belnel mare. Il fiore all'occhiello di questa ...

San Felice Circeo, 4 bagnanti salvati dalla Guardia Costiera Agenzia ANSA

Sono in tutto quattro le persone recuperate dalla Guardia Costiera in mare a Punta Rossa. Si tratta di un ragazzo ferito dopo un tuffo pericoloso e delle tre persone che hanno tentato di soccorrerlo ...Sono stati due i mezzi navali della Guardia Costiera di Terracina a intervenire, nel pomeriggio di sabato, in una zona impervia del promontorio del Circeo, in località "Punta Rossa", in soccorso di qu ...