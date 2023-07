Come volevasi dimostrare, l'indiscrezione sul provino dial Grande Fratello Vip con tanto di lite (assurda) è stata smentita dal diretto interessato che prenderà anche dei provvedimenti legali per la fake news condivisa da Deianira....Il pugliese ha anche fatto alcuni nomi , come quelli di Laura Lella, Lucas Peracchi e, tutti personaggi lanciati dal dating - show di Maria De Filippi e lontani dal piccolo schermo da ...Si scaldano i motori in vista della prossima edizione del Gf , condotto dal confermatissimo Alfonso Signorini su Canale 5 e che vedrà - novità della ultima ora - Cesara Buonamici , la mezzobusto del ...

Ciprian Aftim nega la lite e di aver partecipato ai provini del GF Novella 2000

Ciprian Aftim accusato di aggressione prende provvedimenti seri. Non ammette replice l'ex corteggiatore di Uomini e Donne ...Provino Grande Fratello Vip, Ciprian Aftim litiga con un ragazzo “Procederò per vie legali”, fattaccio smentito dall’ex di Uomini e Donne.