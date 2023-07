Cina | crolla tetto della palestra di una scuola | 11 morti

Undici persone sono rimaste uccise per il crollo del tetto di cemento di una palestra scolastica nella città cinese di Qiqihar. Le autorità sostengono che il tetto sarebbe stato appesantito dal ...Nelle scorse ore, in, si è consumata una vera e propria tragedia: come riporta La Repubblica, a Qiqihar, nella provincia dell' Heilongjiang, nel Nord - est del Paese , alle 14.56 di ieri, 23 luglio, ora locale, a ...Undici persone sono rimaste uccise per il crollo del tetto di cemento di una palestra scolastica nella città cinese di Qiqihar. Le autorità sostengono che il tetto sarebbe stato appesantito dal ...

C'erano 19 persone in palestra quando si è verificato l'incidente, quattro sono riuscite a scappare, hanno detto le autorità. Una squadra di pallavolo femminile si stava allenando in palestra quando ...