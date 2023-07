Cina | crolla tetto della palestra di una scuola | 11 morti

(Di lunedì 24 luglio 2023) (Adnkronos) – Undici persone sono rimaste uccise per il crollo deldi cemento di unascolastica nella città cinese di Qiqihar. Le autorità sostengono che ilsarebbe stato appesantito dal deposito di materiali sullo stesso. Il crollomedia n. 34 nel distretto di Longsha a Qiqihar, situato nella provincia nord-orientale di Heilongjiang, è stato segnalato nel primo pomeriggio di ieri, ma l’ultima persona rimasta è stata estratta dalle macerie soltanto stamattina. Molte delle vittime sarebbero giovani giocatrici di pallavolo. C’erano 19 persone inquando si è verificato l’incidente, quattro sono riuscite a scappare, hanno detto le autorità. Una squadra di pallavolo femminile si stava allenando inquando si è ...

Almeno 11 persone sono morte nel nordest delladopo il crollo del tetto di una palestra scolastica. Il crollo è avvenuto poco prima delle 15 di ieri ora locale a Qiqihar, nella provincia di Heilongjiang, situata a mille chilometri da Pechino, ...Undici persone sono rimaste uccise per il crollo del tetto di cemento di una palestra scolastica nella città cinese di Qiqihar. Le autorità sostengono che il tetto sarebbe stato appesantito dal ...Nelle scorse ore, in, si è consumata una vera e propria tragedia: come riporta La Repubblica, a Qiqihar, nella provincia dell' Heilongjiang, nel Nord - est del Paese , alle 14.56 di ieri, 23 luglio, ora locale, a ...

Cina: crolla il tetto di una palestra, almeno 10 morti - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

È salito a undici il numero dei morti per il crollo del tetto di una palestra scolastica nel nord-est della Cina mentre veniva utilizzato da una squadra di pallavolo femminile: buona parte delle ...Almeno 11 persone sono morte in una palestra in Cina a causa del crollo di un tetto. Nel pomeriggio di domenica 23 luglio 2023, almeno 11 persone hanno perso la vita a causa del crollo del tetto di ...