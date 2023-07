Cina | crolla il tetto di una palestra | almeno 10 le vittime

È il bilancio, finora, della tragedia avvenuta a Qiqihar, nella provincia dell' Heilongjiang , nel Nord - est della. Ieri alle 14.56, ora locale, a causa delle forti piogge che da giorni stanno ...Almeno 10 persone sono morte nel nordest delladopo il crollo del tetto di una palestra. Il crollo e' avvenuto poco prima delle 15 di ieri ora locale a Qiqihar, nella provincia di Heilongjiang. Situata a mille chilometri da Pechino, Qiqihar e'...Undici persone sono decedute in seguito al crollo del tetto di una palestra in una scuola superiore nell'estremo nord - est della. La tragedia è avvenuta a Qiqihar, nella provincia di Heilongjiang. Secondo China Central Television, al momento dell'incidente c'erano 19 persone presenti. Soltanto otto di loro sono ...

Almeno 10 persone sono morte nel nordest della Cina dopo il crollo del tetto di una palestra. Il crollo e' avvenuto poco prima delle 15 di ieri ...Le notizie del giorno: proteste a Stepanakert per la situazione del Nagorno Karabakh. Affondato un traghetto in Indonesia. Il governo thai vuole attirare registi e produttori stranieri. In Cina crolla ...