(Di lunedì 24 luglio 2023) Novità in casarinnova il proprio contratto con la squadra belgaal. L’azzurro è in forza al Wolfpack dal 2020 e vivrà dunque altre due stagioni di fianco a Remco Evenepoel e compagni. Le sue parole: “Sono molto felice di poter continuare il mio viaggio con il Wolfpack e sono super orgoglioso di far parte di questo team speciale. Penso di aver fatto un buon lavoro negli ultimi due anni, ho trovato il mio posto qui e sono felice di mettere tutta la mia esperienza nell’aiutare la squadra a crescere. Ho avuto dei bei momenti con la squadra, mi sono piaciute molto le mie esperienze al Tour de France, e nella prima parte di quest’anno, in Australia, Catalogna e Paesi Baschi, prima del secondo posto agli Italiani”. Aggiunge: “I miei obiettivi per ...

Ciclismo: rinnovo fino al 2025 per Mattia Cattaneo alla Soudal-QuickStep OA Sport

Novità in casa Soudal-QuickStep. Mattia Cattaneo rinnova il proprio contratto con la squadra belga fino al 2025. L'azzurro è in forza al Wolfpack dal 2020 e vivrà dunque altre due stagioni di fianco a