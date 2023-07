Ciclismo | Bennati | “Bettiol e Trentin due garanzie Volevo Ganna | ma il calendario…L’Italia non parte battuta ai Mondiali”

Leggi su oasport

(Di lunedì 24 luglio 2023) A conclusione del Tour de France, vinto dal danese Jonas Vingegaard ne abbiamo approfittato per raggiungere telefonicamente il ct della Nazionale Italiana, Daniele, che in queste settimane sarà impegnato a designare la squadra azzurra che sarà al via deidi Glasgow, in programma dal 5 al 13 agosto. Quanto conta per l’Italia la maglia a pois di Giulio Ciccone? “Tantissimo, in primis per lui. Giulio si merita questa maglia, ha fatto una grande stagione. Il Giro l’aveva preparato nei minimi dettagli e dopo il forfait è stato bravo a reinventarsi una nuova stagione senza abbattersi. E’ importante chiaramente anche per tutto il nostro movimento”. Dahai ricevuto buone risposte al Tour? Saranno i due capitani per i? “Sì,dopo la caduta si è ...