Ciak History | in dialogo con Alessandro Magno Al Mann il nuovo exhibit Protom con l’IA

(Di lunedì 24 luglio 2023) Dialogare conattraverso l’Intelligenza Artificiale (A.I). Ilcone in collaborazione con CoopCulture ospita in via sperimentale nell’atrio l’installazione “”, ideata e realizzata da, la prima KTI company italiana leader nello sviluppo di soluzioni tecnologiche. Accedendo al box, dinanzi ad un busto del grande condottiero al quale è dedicata la mostra ‘e l’Oriente (fino al 29 agosto), l’utente potrà formulare le sue domande. Cinque le lingue disponibili, italiano, inglese, tedesco, spagnolo e francese. Il, previa autorizzazione, sarà registrato e il visitatore potrà successivamente scaricare il video e gestirlo a suo piacimento: come ricordo della visita al museo o ...

AL MANN - "Ciak History, in dialogo con Alessandro Magno" Napoli Magazine

