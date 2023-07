Chip | entrano in vigore le restrizioni giapponesi Cina tagliata fuori?

Leggi su formiche

(Di lunedì 24 luglio 2023) Come parte del disegno, a guida statunitense, di contenere le ambizioni tecnologiche di Pechino nel campo dei semiconduttori per i settori dual-use (specialmente quelli militari), il Giappone ha annunciato che le misure di controllo sulle esportazioni di macchinari avanzati sono da ieri in. Lo riporta l’agenzia di stampa Kyodo News. Tokyo avrebbe incluso nella lista 23 input utilizzati nella fabbricazione diche necessiteranno di autorizzazione governativa per l’esportazione, secondo quanto previsto dalla legislazioen vigente, il Foreign Exchange and Foreign Trade Act. Pechino ha reagito duramente contro l’iniziativa, nonostante l’annuncio giapponese non abbia ufficialmente menzionato la, principale mercato mondiale per imakers globali, come l’obiettivo delle limitazioni. Nell’ottobre 2022, gli ...