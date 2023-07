Chiesa al Napoli | contatti con gli intermediari per il suo arrivo

(Di lunedì 24 luglio 2023) Federicotorna di attualità in casa: l’esterno della Juventus piace sin dai tempi della Fiorentina, ma ora sono stati glia proporlo agli azzurri per questa sessione di mercato. Una suggestione di mercato come tante altre o una vera e propria traccia da seguire? A prescindere da qual è la risposta, il nome di Federicorappresenta comunque una golosa suggestione di calciomercato. Al netto delle qualità del calciatore che sono indiscusse, la possibilità di poter prendere uno dei calciatori più importanti di una squadra rivale come quella bianconera scalda e nemmeno poco i tifosi del, che proprio dal mercato si aspettano segnali importanti. Le difficoltà della Juventus degli ultimi mesi, unita a una situazione economico-finanziaria non esattamente allettante, fanno ...

Il Mattino - Intermediari hanno offerto Chiesa al Napoli: la reazione di ADL Tutto Napoli

