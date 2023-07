Chiedeva permessi a lavoro per poter vendere amuleti e oggettistica esoterica | licenziata la controllora Atac di Roma

(Di lunedì 24 luglio 2023)giorni dipersi occupare della sua seconda attività: la vendita di “incantesimi e corsi di magia lunare”, come si legge sulla pagina Facebook “Miss Pink” gestito dalladidopo essere finita nel mirino degli ispettori dell’azienda. Una vera e propria doppia vita che portava la dipendente ad assentarsi sempre negli stessi giorni e negli stessi orari con finte richieste di malattia così dale sue creazioni –, gioielli, borse e abiti da lei confezionati – durante fiere di paese, eventi culturali e in spiaggia. Le indagini sono state portate avanti per circa di 6-7 mesi prima di confermare i sospetti facilmente forniti ...

E il furbetto della legge 104 che sfruttava idedicati ai genitori malati per andare a ... Per questo la donnagiorni di malattia. Finché non è stata scoperta. E cacciata. Foto ...Un vertice che il leader del gruppoda mesi, tempestando e tuonando davanti agli occhi del ... Questo è uno dei motivi per cui la Wagner concede molti piùai propri uomini rispetto all'......che rientrano nel campo di applicazione della direttiva e non la richiesta di specifici... adottando quello di S&D (Socialisti e Democratici) e Renew (Liberali) che, però,di ...

Chiedeva permessi a lavoro per poter vendere amuleti e oggettistica esoterica: licenziata la controllora Atac… Il Fatto Quotidiano

Scopri tutto quello che bisogna sapere su Terra Amara, Zuleyha chiede il divorzio a Demir Le anticipazioni della soap opera!Congedo mestruale alle addette dell’azienda di Montecchio Maggiore. L’ad Sanvido: «Solo il primo passo verso un cambiamento più ampio» ...