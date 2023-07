Chi era Jacopo Venzo | il ciclista morto a 17 anni | per una caduta

Leggi su cultweb

(Di lunedì 24 luglio 2023), nato il 29 giugno 2006, era unche correva per la squadra Campana Imballaggi Geo&Tex Trentino ed èil 21 luglio 2023 a causa di unaal Giro d’Austria Junior. Il giovane atleta era originario di Cartigliano in provincia di Vicenza e frequentava il liceo artistico De Fabris di Nove, sempre a Vicenza. I suoi genitori lavorano come ceramisti.ha sei fratelli, tre dei quali avevano gareggiato in passato con la maglia del Velo Junior Nove. Viene descritto come un giovane tranquillo, dalle buone maniere e che amava stare con gli amici. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Campana Imb. Geo&Tex Trentino (@campanaimballaggi.geotex)aveva seguito la passione per ...