Chi è Thomas Ceccon | il nostro nuovo campione del mondo di nuoto

(Di lunedì 24 luglio 2023)riscrive la storia dello sport italiano, vincendo l’oro nei 50 farfalla ai Mondiali di Fukuoka. Un’impresa mai riuscita a nessuno prima d’ora, in una specialità in cui l’Italia non aveva mai portato a casa alcuna medaglia. Il tutto appena 29? dopo aver impressionato nella semifinale dei suoi 100 dorso, in cui aveva staccato il miglior crono e l’accesso alla finale, in cui partirà favorito. Il 21enne di Schio, tesserato per Fiamme Oro e Leosport, trionfa con il record italiano in 22”68, con una progressione fantastica dopo i trentacinque metri, che cancella il 22”79 siglato lo scorso anno in semifinale a Budapest quando poi fu quinto. Bruciata la concorrenza con il portoghese Diogo Matos Ribeiro argento in 22”80 e il francese Maxime Groussat che in 22”82 conferma il bronzo conquistato a Budapest 2022. Per l’Italia è il 24esimo oro ...