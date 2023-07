P er costruire un campione servono tantissime cose diverse. E sono tutte importanti, anzi forse tutte fondamentali, perché quando l'obiettivo Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra ...Oggi abbiamo dato prova della nostra forza anon ci credeva". Frigo, l'altro baffo della ...cancella il record di Phelps nei 400 misti Contento lo è il nuoto che nella prima giornata dei ......che lui mette in acqua e mostra anche dopo la gara quando rinfaccia al mondo del nuoto e aci ...complimenti e la stretta di mano di Phelps che stava in zona podio per salutare il francese, ...

Chi è Marchand, il francese che ha spinto Phelps a tifare contro se stesso La Gazzetta dello Sport

Il francese ha cancellato il record dello Squalo sui 400 misti. E per Michael, forse, è stato come guardarsi allo ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...