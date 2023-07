Che fine ha fatto Paolo Meneguzzi?

Leggi su dilei

(Di lunedì 24 luglio 2023) Chiunque abbia mai ascoltato una radio negli anni ‘2000 non può non conoscere il discutibile tormentone del “Vero, che ti amo ancora vero Che ti ho tradita, falso” ecc. Voce dell’indimenticabile – purtroppo – successo era colui che all’anagrafe è noto come Pablo Meneguzzo, ma per tutti è semplicemente. A più di vent’anni di distanza dal disco che lo rese tra i più famosi d’Italia (e del Sud America)è ormai ben lontano dai riflettori, seppur ultimamente sia tornato a far parlare di sé litigando pubblicamente con un famoso rapper. Da Sanremo a Ibiza: la storia diNato a Mendrisio nel 1976,è uno svizzero naturalizzato italiano. Figlio di genitori appassionati d’arte, si avvicina alla musica da bambino, ...