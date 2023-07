Che cos’è il ticket di licenziamento | non puoi farne a meno

Leggi su ilovetrading

(Di lunedì 24 luglio 2023) Avete mai sentito parlare didi? Ecco in cosa consiste questo contributo, chi è tenuto a versarlo e per quale motivo. Facciamo chiarezza Probabilmente in molti ne hanno sentito parlare ma non hanno ben chiaro di cosa si tratti, pertanto in questo articolo lo spiegheremo nel dettaglio. Stiamo parlando deldi, un contributo che viene versato dall’azienda all’Inps in una serie specifica di situazioni; si tratta di una sorta di ‘tassa’ che va a finanziare un contributo che poi i lavoratori andranno a ricevere, ovvero la NASpI. Chi deve pagare ildi(ilovetrading.it)Ebbene in tutti i casi nei quali il lavoratore con il quale viene ad interrompersi il rapporto di lavoro ha diritto di accedere alla NASpI il datore di lavoro dovrà ...