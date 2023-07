Charlene di Monaco | il suo patrimonio personale vale una fortuna colossale

Leggi su dilei

(Di lunedì 24 luglio 2023) Anche se ha sposato Alberto, il Principe più ricco d’Europa,diha uncheben 131 milioni di euro, accumulato senza troppa fatica e senza svolgere alcuna professione particolare.dipersonali da centinaia di milioni Dunque, possiamo tranquillamente escludere che i soldi siano la motivazione principale che ha spintodia convolare a nozze con Alberto nel 2011, come invece molte malelingue hanno voluto insinuare qualche tempo fa, quando la Principessa per gravi motivi di salute ha soggiornato lontano da Montecarlo (e dalla Rocca) per lungo tempo. Lo scorso anno si vociferava che sarebbe tornata ai doveri del Principato e coniugali solo ...