Champions League 2023 2024 | terzo turno | tabellone e accoppiamenti

(Di lunedì 24 luglio 2023) Alla Casa del Calcio della Uefa a Nyon ha avuto luogo il sorteggio delpreliminare di. Il Braga trova il Backa Topola, mentre il Rangers dovrà vedersela con la vincente di Servette/Genk. Una tra Dnipro e Panathinaikos invece per il Marsiglia. Accoppiamento tra Psv e Sturm Graz. Nel percorso campioni, il Galatasaray (impegnato alprecedente contro lo Zalgiris Vilnius) troverebbe, in caso di qualificazione, una tra Ludoogorets e Olimpija Ljubljana. Percorso campioni Rakow Czestochova/Qarabag – Aris Limassol/Bate Borisov Zrinjski/Slovan Bratislava – Sheriff Tiraspol/Maccabi Haifa Aek Atene – Dinamo Zagabria/Astana Ludogorets/Olimpija Ljubljana – Zalgiris Vilnius/Galatasaray Breidablik/Copenaghen – Sparta Praga Klaksvik/Hacken ...

Il sorteggio del terzo turno di qualificazione di UEFA2023/24 si svolge lunedì 24 luglio. Contenuti top media Luned 24 luglio si svolge il sorteggio del terzo turno di qualificazione di UEFA2023/24 Corpo articolo Il ...UN'ESTATE FA - Dal 6 ottobre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW Ora puoi guardare lo sport di Sky in streaming! Iscriviti a NOW per guardare F1®, MotoGP™ UEFA, ...Ci Napoli 07/09/2022 -/ Napoli - Liverpool / foto Carmelo Imbesi/Image Sport nella foto: Giovanni Simeone - Fabinho Il centrocampista del Liverpool Fabinho rischia di non potersi ...

Calcio in tv: Serie A e Champions League, dove vederle e i prezzi Panorama

Lucas Torreira, tra gli obiettivi della Lazio per rinforzare il centrocampo, ha subito un infortunio qualche tempo fa che lo ha costretto a non prendere parte al ritiro con il resto ...Giornata di sorteggi per le Coppe Europee lunedì a Nyon, e dall'urna vodese è uscito l'accoppiamento per il 3o turno di qualificazione alla Champions League tra la vincente della sfida tra Servette e ...