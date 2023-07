Cesara Bonamici opinionista al Gf Vip sarà un flop peggiore di Orietta Berti | ecco perché

(Di lunedì 24 luglio 2023) Una nuova edizione del Gf Vip si appresta a fare il suo debutto su Canale 5 ma, dopo la pessima esperienza dell’anno precedente, le premesse non fanno ben sperare; Signorini e il suo reality risorgeranno dalle loro ceneri come fenici? Sembrerebbe proprio di no. E a darne i primi evidenti segnali è la scelta della nuova...

Giulia Salemi sarà sostituita da un nuovo volto che si occuperà dei social mentresarà l'unica opinionista in studio. TVBlog , nel frattempo, anticipa il numero di concorrenti e come ...La proposta è stata poi rimbalzata ai piani alti che hanno categoricamente bocciato il sogno (ormai infranto) dalla ex vippona! Selvaggia Lucarelli commenta la scelta diLa scelta di ...Il cambio di direzione del Grande Fratello Vip sta facendo storcere il naso ad alcuni ex partecipanti del reality show, specie dopo la comunicazione della nuova opinionista. Opinionista Grande Fratello Vip, parlano ex gieffine: "reality per educande" Elenoire Ferruzzi , durante una diretta social con Patrizia Rossetti , ha definito il cambiamento del GF ...

Lucarelli critica Mediaset: "Cesara Buonamici al Gf Sbagliato. E vi spiego perché" Today.it

Alfonso Signorini non ha voglia di farcela, Cesara Bonamici come opinionista al Gf Vip 2024 sarà un fiasco e una noia mortale: ecco perché ...Selvaggia Lucarelli ha rotto il silenzio sull'ipotesi che vorrebbe Cesara Buonamici come opinionista unica al GF Vip.