Cerignola | incidente | quattro morti fra cui due bambine di 7 e 13 anni Scontro auto-moto

(Di lunedì 24 luglio 2023) A tarda sera l’per cause da dettagliare. In agro di, sulla strada provinciale 75, un’con a bordo una famiglia originaria del Mali si è scontrata con una, a bordo un connazionale. Sono mortepersone fra cui una donna e le figlie di 7 e 13. Il marito della donna ed altri due figli sono stati trasportati all’ospedale. L'articolofra cui duedi 7 e 13 proviene da Noi Notizie..

, nel Foggiano, sono morte quattro persone tra cui un bambino di dieci anni per unstradale sulla provinciale 75 per Trinitapoli. Il bambino e altre due delle vittime erano a bordo ...Quattro morti in unstradale in provincia di Foggia. Tra le vittime anche un bambino. Lo scontro è avvenuto in tarda serata nelle campagne ad una decina di chilometri da. Il bambino e altre due ...Quattro persone, tra cui un bambino, sono morte in unstradale avvenuto in tarda serata nelle campagne ad una decina di chilometri da. Il bambino e altre due vittime erano a bordo di un'automobile che si è scontrata con una ...

Grave incidente a Cerignola, muore un bambino di 10 anni e altre 3 persone nello scontro tra auto e moto ilmessaggero.it

A tarda sera l’incidente per cause da dettagliare. In agro di Cerignola, sulla strada provinciale 75, un’auto con a bordo una famiglia originaria del Mali si è scontrata con una moto, a bordo un conna ...Si è trattato di un violentissimo impatto, quello consumatosi ieri sera, intorno alle ore 22.00, sulla strada provinciale 75 nei ...