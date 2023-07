Ceglie Messapica | bimba nata in ambulanza Lecce | emergenza caldo per malati | pescheria regala ghiaccio all’ospedale Sanità e vicende particolari

Leggi su noinotizie

(Di lunedì 24 luglio 2023) Un caso particolarmente preoccupante, venerdì sera al “Vito Fazzi” di. Una persona con la febbre a 42, non rispondeva alle normali terapie ed in pronto soccorso occorreva provare ad utilizzare. Con urgenza. Senza molte possibilità di reperirlo a quell’ora. Per quello ed altri pazienti. Un medico di servizio ha contattato la De.Mar. che si occupa di produzioni ittiche ed il cui titolare ha messo a disposizione dell’ospedale, gratuitamente, sessanta chili dicontenuti in sei sacchi. Il direttore generale dell’Asl ha ringraziato pubblicamente l’imprenditore. Laha fatto registrare anche un lieto, particolare, evento. La partoriente, di, era inper il trasporto al “Perrino” di Brindisi ma la nascitura non ha voluto ...