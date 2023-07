Ceccon oro iridato nei 50 farfalla | Martinenghi argento 100 rana

(Di lunedì 24 luglio 2023) FUKUOKA (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Thomasnon smette di stupire. Iericon la 4X100 stile, il 22enne veneto conquista uno storico oro ai Mondiali di Fukuoka imponendosi nella finale dei 50in 22?68 (nuovo record italiana), davanti al portoghese Matos Ribeiro e al francese Grousset. Si tratta della prima medaglia iridata di sempre per il nuoto italiano nella specialità, conpiù forte anche della fatica, visto che poco prima si era conquistato un biglietto per la finale dei 100 dorso, dove domani sarà chiamato a difendere l'oro di Budapest. “La mezz'ora che è passata non me la ricordo – le parole del fuoriclasse azzurro – ero molto concentrato e penso si debba vivere di questa tensione. Non sono nemmeno così stanco. Ho l'adrenalina a mille, non ho tirato al 100% nel dorso. La cosa importante è ...

Thomasha conquistato la medaglia d'nei 50 farfalla ai Mondiali di nuoto a Fukuoka in Giappone, pochi minuti dopo l'argento di Nicolò Martinenghi nei 100 rana. L'azzurro ha vinto il titolo in 22"...Thomasha vinto la medaglia d'nei 50 metri farfalla ai Mondiali di nuoto in corso a Fukuoka, in Giappone. Nessun italiano prima d'ora aveva ...Thomasha conquistato la medaglia d'nei 50 metri farfalla mentre Nicolò Martinenghi quella d'argento nei 100 metri rana ai Mondiali di nuoto a Fukuoka, in Giappone. Le medaglie ae ...

Mondiali nuoto, Thomas Ceccon campione del mondo dei 50 farfalla. Primo oro dell’Italia nella specialità la Repubblica

FUKUOKA (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Thomas Ceccon non smette di stupire. Ieri argento con la 4X100 stile, il 22enne veneto conquista uno storico ...Medaglia d'oro e record italiano per Thomas Ceccon ai Mondiali di nuoto in corso in Giappone. Il campione vicentino ha conquistato la medaglia ...