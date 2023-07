Ceccon medaglia d' oro nei 50 farfalla ai Mondiali di nuoto

(Di lunedì 24 luglio 2023) AGI - Impresa di Thomasnelle acque della 'Marine Messe' di Fukuoka. Il nuotatore azzurro è campione del mondo dei 50toccando in 22"68. Argento al portoghese Diogo Matos Ribeiro (22"80), bronzo al francese Maxime Grousset (22"82). Per, 22 anni di Thiene, portacolori delle Fiamme Oro, quello odierno è il secondo oro mondiale individuale dopo quello dello scorso anno a Budapest nei 100 dorso (nella sua bacheca anche l'oro iridato nella 4x100 misti sempre nella capitale ungherese). Dopo due giorni di finali del programma deltra le corsie dei 20esimiin Giappone, perè la secondadopo l'argento di domenica con la 4x100 stile libero.

