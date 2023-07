Ceccon campione del mondo e dell’anti-retorica | «Ho 22 anni | se non vado così forte ora…»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 24 luglio 2023) Thomas, baffetti e capelli lunghi. Si tuffa per la semifinale dei 100 dorso di cui è primatista mondiale. Nelle batterie è andato stranamente piano. E allora la domina. Va in finale con il miglior tempo. Poi, mezzora dopo, eccolo che si rituffa per la finale dei 50 delfino. Che non è proprio la sua gara. Un lampo. Vince l’oro. E’del. thomasall’appuntamento con lo storia non manca mai #fukuoka2023 pic.twitter.com/HGlHBAL9il — ????? (@doubleG ) July 24, 2023 Poi, con quella monoespressione sempre seriosa, va in tv, davanti al microfono della Rai, e distribuisce una serie di risposte lontanissime dalla solitadello sportivo vincente. Una manna dal cielo. “Ho fatto una cosa fantastica. Prima ho fatto un 100 dorso eccellente. Ma sono ...