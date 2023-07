Ceccarini | “Chiesa al Napoli? Non è un mistero che piace ad ADL | ma…”

(Di lunedì 24 luglio 2023) L’esperto di calciomercato, Niccolò, si è soffermato sulle voci riguardanti l’interesse delper Federico. Durante l’intervento a Radio Goal, trasmesso su Kiss Kiss, l’esperto di calciomercato Niccolòha discusso dei recenti rumors che vedono ilinteressato a Federico: “È risaputo che il calciatore è da tempo nel mirino del, soprattutto per volontà di Aurelio De Laurentiis, ma questa non è una novità. Tuttavia, le valutazioni economiche sono troppo elevate, e non credo che ilpossa permettersi di acquistare”. In merito alla sostituzione di Kim: “La lista dei possibili sostituti si è ridotta a tre nomi. A mio parere, uno tra Danso, Kilman e Sutalo si unirà alla squadra ...

Ceccarini: 'Chiesa-Napoli, difficile. Garcia avrà uno di questi tre' AreaNapoli.it

L'esperto di calciomercato, Niccolò Ceccarini, si è soffermato sulle voci riguardanti l'interesse del Napoli per Federico Chiesa.Il giornalista Niccolò Ceccarini fa il punto sul mercato del Napoli: Chiesa troppo costoso, per sostituire Kim si valutano tre nomi.