CDS -Napoli | Osimhen non è sereno | Si aspettava di chiudere prima il rinnovo di contratto

(Di lunedì 24 luglio 2023) Victornon èe di umore positivo al ritiro del: l’attaccante nigeriano sidila trattativa per ildi. Calciomercato. Non è un periodoper Victor, attaccante del. Come riportato dal Corriere dello Sport, il nigeriano non sembra avere il morale alto in questi giorni di ritiro a Dimaro con la squadra azzurra. Il motivo è legato aldi, atteso ormai da diverso tempo ma che stenta a decollare.ha più volte ribadito la volontà di restare a, dichiarando amore per la piazza e per i tifosi. Tuttavia si ...

- Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport pare che Kamada, ad un passo dal Milan nei giorni scorsi, sia di nuovo nei piani del. Gli azzurri hanno contattato l'entourage del ...Il Corriere dello Sport nella sua versione online, fa sapere dall'Arabia sarebbe arrivata un'offerta per Milinkovic, profilo di interesse del. 'Una nuova offerta dall'Arabia per Milinkovic, ancora più clamorosa di quella dei giorni scorsi, sta tentando lui e la Lazio. Venti milioni all'anno a Sergej, 40 a Lotito. La trattativa si ...... perché le variabili sono imprevedibili: Itakura è diventato il riferimento della settimana, si è conquistato - ma da un bel po' - la considerazione del, in Germania viene considerato distante ...

Mercato ora per ora Rafael Toloi è un obiettivo concreto dell'Inter per la difesa. Lo riferisce Rafael Toloi è un obiettivo concreto dell'Inter per la difesa. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport. Abi ...