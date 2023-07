CdS – “Juve-Barcellona | passi avanti per Kessie | la formula”

... vorrebbe misurarsi ancora con il grande calcio europeo e dare seguito all'accordo trovato settimane fa con la(triennale da 9 milioni a stagione con opzione per il quarto anno). La maglia ...Per agitare con ancora più vigore le acque è stata tirata in ballo pure lache però non ha ... Non è la prima volta che ilfa queste cose. Credo che questo modo di fare giornalismo sia superato,...... ma anziché riaprire il processo - come prevede il- si optò per la prescrizione . Più che uno ...' tempi ristretti ' Gli oltre 4 mesi impiegati per formulare una sentenza definitiva sul caso, ...

Cds – Juve, per Lukaku pronto un triennale da 9 mln a stagione. Volontà del belga chiara fcinter1908

Lukaku vuole davvero tradire l’Inter fino in fondo, andando a giocare per la Juventus. Questo nonostante un’altra offerta economicamente più alta, che oggi dettaglia in edicola il Corriere dello Sport ...Il caso di Lukaku ha colpito proprio tutti e molti personaggi del mondo del calcio stanno dicendo la loro sulla situazione, questa volta tocca ad un volto storico dell’Inter. Anche Massimo… Leggi ...