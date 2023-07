Cavani pronto a salutare il Valencia | lo aspetta il Boca

... è intervenuto Claudio Anellucci , ex procuratore di Edinson. Di seguito, un estratto ... Sono, però,a ricredermi. Tra i tifosi del Napoli c'è già molto disfattismo in questa estate "Se ...E che il Liliana. Che il film di apertura è Challengers di . - - > Ma quali sono i film che ... 'Saltburn' di Emerald Fennell Per stare in tema di opere seconde tanto attese, èanche ......47:30 Boca Juniors, contatti conVicino il ritorno in Sudamerica per Edinson. Non al ...06:03 Atletico, Joao Felix sceglie il Psg Dopo i sei mesi al Chelsea, Joao Felix èa lasciare ...

"Valencia, Cavani sempre più vicino all'addio: ecco la nuova possibile squadra" Corriere dello Sport

Stando a quanto riportato dal portale argentino Olé, l'ex attaccante del Napoli sta per iniziare una nuova avventura ...Tanti bomber sono stati seguiti in questo calciomercato, ma alla fine si è scelto di puntare sull’esterno Edison Cavani.