Cavani | l’ex agente | “Il Napoli prepara un mercato sontuoso Vi dico tutto”

(Di lunedì 24 luglio 2023) Il procuratore FIFA Claudio Anellucci h fatto un focus suldel, parlando anche del rinnovo Zielinski, e del futuro di. Calcio. Claudio Anellucci,Fifa ed ex procuratore di Edinson, è recentemente intervenuto nel programma radiofonico “1 Football Club”, condotto da Luca Cerchione su 1 Station Radio. Ha parlato delle dinamiche del calcioe delle strategie del. L’offerta di Zielinski e le difficoltà di trattativa Anellucci ha riconosciuto le difficoltà che possono sorgere in trattative tra presidenti come Lotito e De Laurentiis, entrambi noti per la loro particolare abilità negoziale. Riferendosi all’offerta di 20 milioni per Zielinski rifiutata da De Laurentiis, Anellucci ...

bomber della SSC Napoli Edinsonlascerà il calcio europeo, non per'Arabia ma per tornare in Sudamerica. Intanto secondo quanto riporta Marca, questa mattina il Matador non avrebbe ...Contratto quadriennale perCity. ore 14:00vuole andar via dal Valencia Lo scrive As. Il Boca Juniors è interessato all'Napoli. Ore 8:06 Fiorentina, Igor vola al Brighton Lo scrive ...Edinsonè vicino a lasciare'Europa.Napoli, dopo una sola stagione, sta per lasciare il Valencia in direzione Argentina. Intanto gli spagnoli hanno diramato'elenco ufficiale per le amichevoli ...