Cavalli in Villa arriva a Treviso | 5a tappa nella settecentesca Villa Spineda

(Di lunedì 24 luglio 2023) Il fine settimana si aprirà il venerdì alle ore 17 con l’evento di morfologia araba che prevede l’International B Arabian horse showin, il format promosso da FiseE (Federazione Italiana Sport Equestri) Veneto con la collaborazione di Fise Nazionale e con il Patrocinio di Sport & Salute e con il sostegno dell’Istituto Regionale Ville Venete (IRVV), è giunto alla quintadel suo programma. Da venerdì 28 a domenica 30 luglio, infatti, la manifestazione si sposterà in provincia die più precisamente all’interno dia Volpago del Montello. Il fine settimana si aprirà il venerdì alle ore 17 con l’evento di morfologia araba che prevede l’International B Arabian horse show e la Milan International Cup in tour 2023. ...

... 70 km con scenari incontaminati, in cui si incontrano solo capre, mucche e iSanfratellani,... O si prenota un posto al RelaisMiraglia: in tavola arrivano la ricotta al forno, i salumi e ...Ore 22:00 - PiazzaCANI DELLA BISCIA - CONCERTO EVENTO Per il live che chiude la dodicesima ... Apollo Negri ai sintetizzatori, Federico Chiappa al basso e Tommasoalla batteria. Ore 21:...Il programma della serata finale Scorrendo il programma troviamo in Piazzaalle ore 21 lo ... Apollo Negri ai sintetizzatori, Federico Chiappa al basso e Tommasoalla batteria. Clicca qui ...

Cavalli in Villa arriva a Treviso, 5a tappa nella settecentesca Villa ... Adnkronos

Il fine settimana si aprirà il venerdì alle ore 17 con l’evento di morfologia araba che prevede l’International B Arabian horse show ...Nel 2022 l’italo-americana da 18 milioni di followers su Instagram è stata premiata a Cannes come personaggio tv dell’anno ...