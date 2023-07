Catania | Fdi | ' rivedere organizzazione sistema aeroportuale siciliano'

(Di lunedì 24 luglio 2023) Roma, 24 lug. (Adnkronos) - "Non vogliamo fare né polemica né politica sulla vicenda che ha colpito lo scalo di Fontanarossa, ma è chiaro che bisogneràl'interadel". Ad affermarlo è la componente siciliana del gruppo parlamentare di Fratelli d'Italia: Messina, Ciancitto, Longi e Cannata, a seguito della visita di una delegazione di deputati componenti della commissione Trasporti della Camera dei Deputati, presso l'aeroporto 'Vincenzo Bellini' di. L'iniziativa ha avuto lo scopo di verificare in presenza lo stato dell'arte e l'evoluzione dei lavori nell'aerostazione e riscontrare, inoltre, anche le criticità e i miglioramenti che si possono apportare dopo l'incendio divampato domenica scorsa. Presenti alla visita i ...

...Protezione civile diNello Musumeci . Dichiarazioni che aveva già fatto subito dopo l'alluvione in Romagna a maggio scorso e che ha ribadito a conclusione di un incontro in prefettura a...'A distanza di oltre una settimana continuano ancora i disagi per i passeggeri e pesanti sono i risvolti dal punto di vista economico: il settore turistico e quello commerciale stanno risentendo in ...'Da coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia - continua ancora Cardillo - ringrazio anche tutti i nostri parlamentari diper l'attenzione che da subito hanno dato alla questione a ...

Catania. Sallemi (FdI): su aeroporto serve cronoprogramma per ... La Voce del Patriota

presso l’aeroporto 'Vincenzo Bellini' di Catania. L’iniziativa ha avuto lo scopo di verificare in presenza lo stato dell’arte e l’evoluzione dei lavori nell’aerostazione e riscontrare, inoltre, anche ...Roma, 24 lug. (Adnkronos) - "A distanza di oltre una settimana continuano ancora i disagi per i passeggeri e pesanti sono i risvolti dal punto di vista economico: il settore turistico e quello commerc ...