Castel Romano – Incendio su Via Pontina | nessun ferito

(Di lunedì 24 luglio 2023) Prendono fuoco furgone di generi alimentari ed auto. Non ci sono feriti. Forti disagi legati al denso fumo che ha portato a chiudere il transito in entrambi i sensi di marcia. Alle ore 15,13 circa la S.O. ha inviato all’altezza didiverse squadre VVF. Forti disagi legati al denso fumo che ha portato a chiudere il transito in entrambi i sensi di marcia. Sul posto stanno operando con le squadre VVF diversi moduli della P.C. e due elicotteri della Regione Lazio ,il tutto coordinato dal Dos VVF. Presenti inoltre la Polizia stradale e locale. (Com/Red/Dire)

